Pe teritoriul Romaniei au fost raportate pana acum, de la inceputul pandemiei, 1.180.097 de cazuri de COVID. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județe, In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 7.116 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, dintre care 136 sunt ale unor pacienți reinfectați, depistați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. Pana astazi, 36.109 persoane diagnosticate cu COVID au decedat, dintre care 145 in ultimele 24 de ore. In unitațile…