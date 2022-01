Romania a ajuns la 2.003.041 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 19.371 noi imbolnaviri.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe.Cel mai recent bilanț arata 48 de decese, dintre care 4 anterioare intervalului de referința. Astfel, numarul total al deceselor COVID in Romania a ajuns la 59.525.5.548 pacienți cu COVID se afla in prezent internați in spitalele din Romania, iar 582 dintre aceștia se afla la Terapie Intensiva, cu forme severe.…