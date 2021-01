Lucian Avramescu: Trumpismul românilor

Buni zori, prieteni! Cum stați cu gerul? În aceeași odaie sau aveți domicilii cu intrare separată? Eu m-am sculat cu noaptea în cap – păi unde decât acolo s-ar putea aciua întunericul?! – să plec la un cabinet particular de luat sânge în Urlați. Se face un an, dacă nu mai bine, de când am ieșit din niște spitale care m-au… [citeste mai departe]