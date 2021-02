Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns la 777.276, dupa confirmarea a 2.721 de noi infectari, depistate in 37.870 de teste. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa de GCS, au fost inregistrate 2.721 de cazuri noi. Numarul total al persoanelor infectate in Romania, de la inceputul pandemiei, a urcat la 777.276, iar cel al pacienților declarați vindecați a ajuns la 722.484. In prezent sunt internate cu COVID 7.042 de persoane, iar 963 dintre…