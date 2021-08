Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri, 1 august, la 1.083.341. In jurul orei 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate 152 de cazuri noi, depistate in 21.899 de teste. In unitațile sanitare de profil, numarul persoanelor internate cu COVID este de 411. Dintre acestea, 59 sunt internate la terapie intensiva, cu trei mai multe fața de ziua precedenta. Nicio persoana infectata cu COVID-19…