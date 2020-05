Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de coronavirus.Pana astazi, 28 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 18.791 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 12.629 au fost declarate…

- Peste 1.100 de persoane din Dambovita sunt in izolare la domiciliu, numarul lor crescand semnificativ dupa ce la Arctic Gaesti a fost descoperit un focar de COVID-19 in urma testarilor efectuate, anunța Agerpres.Prefectura Dambovita a informat marti ca se afla in izolare la domiciliu 1.112 persoane…

- Cele mai recente informații oficiale venite de la autoritați, in cadrul raportarii din prima zi a acestei saptamani, indica faptul ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate alte 165 de noi cazuri de imbolnavire. “Pana astazi, 18 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 17.036 de cazuri de…

- Situație incredibila in Timisoara. 55 de persoane care ar fi trebuit sa stea in izolare la domiciliu din cauza pandemiei de coronavirus, nu au fost gasite in locuințele lor de catre autoritați. Primarul Nicolae Robu a avut o reacție dura la adresa acestor oameni. Edilul i-a numit ”iresponsabili” și…

- Marcel Vela, ministrul de Interne a anunțat, in urma cu puțin timp, ca toate persoanele care vin in Romania din țari cu cel puțin 500 de cazuri confirmate de coronavirus vor intra automat in izolare la domiciliu, timp de 14 zile. ”Se aproba instituirea izolarii la domiciliu pentru toate persoanele care…

- Pe teritoriul Romaniei sunt 52 de persoane in carantina institutionalizata, pentru care se efectueaza verificari ca sa se depisteze daca au contractat virusul COVID-19 (coronavirus), alte 11.235 de persoane aflandu-se in izolare la domiciliu si sub...

- Autoritațile au confirmat al optulea caz de infecție cu coronavirus in Romania – o femeie de 51 de ani, din județul Olt, care a intrat in contact cu barbatul de 71 de ani, din Suceava, diagnosticat cu COVID – 19 dupa ce s-a intors din Italia. „A fost confirmat pozitiv al 8-lea caz de infectare […] Citește…

- Șase persoane au fost confirmate cu noul coronavirus, 38 se afla in carantina și alte 11.311 sunt in izolare la domiciliu. De asemenea, cei doi romani infectați pe nava Diamond Princess s-au vindecat.