Astazi au fost confirmate 16 cazuri noi de COVID 19 : 4 cazuri in București, 4 in Arad, 3 in Brașov, 2 in Braila și cate 1 caz in Constanța, Teleorman și Iași. Toate persoanele nou confirmate pozitiv la COVID-19 sunt fie contacți ale unor cazuri pozitive, fie persoane aflate in carantina. Cele 16 persoane au […] Articolul Coronavirus in Romania – 16 cazuri, confirmate astazi. 139 imbolnaviți pana acum a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .