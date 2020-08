Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore au fost depistate 1454 de cazuri noi, reprezentand un nou record in Romania. De asemenea, au fost efectuate 22.649 de teste, iar 53 de persoane bolnave de COVID-19 au decedat. Pana astazi, 13 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 66.631 de cazuri de persoane infectate…

- In ultimele 24 ore au fost 1.345 de cazuri noi de COVID-19, din 24.147 de teste efectuate. Alte 45 de persoane infectate cu coronavirus au murit. La terapie intesiva sunt 458 de pacienți. Pana astazi, 6 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 57.895 de cazuri de persoane infectate cu noul…

- In ultimele 24 de ore au fost 1.232 de cazuri noi de COVID-19, din 20.581 de teste efectuate. Din cauza infecțiilor cu coronavirus au murit in ultimele 24 e ore 48 de pacienți, cele mai multe decese intr-o singura zi, de la debutul pandemiei. De asemenea, la Terapie Intesiva sunt internați 436 de pacienți.…

- In ultimele 24 de ore au fost 1.295 de cazuri noi de COVID-19 din 22.767 de teste efectuate. De asemenea, 39 de persoane au murit din cauza infecțiilor cu coronavirus. Sunt 409 pacienți internați la Terapie Intensiva. Pana astazi, 31 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 50.886 de cazuri…

- In ultimele 24 de ore au fost 1.182 de cazuri noi de infecție cu coronavirus, din 22.049 de teste efectuate. Alte 30 de persoane au murit din cauza COVID-19. Pana astazi, 29 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 48.235 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 26.446…

- Pana astazi, 22 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 40.163 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 24.663 de pacienți au fost declarați vindecați și 2.693 de pacienți...

- De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 320 de noi cazuri de imbolnavire. La ATI, in acest moment, sunt internați 178 de pacienți. Pe teritoriul Romaniei, in carantina instituționalizata sunt 1.429 de persoane. Alte 86.167 de persoane sunt in izolare…

- Pana astazi, 17 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 22.760 de cazuri de persoane infectate cu noul coronvirus. Au fost inregistrate in ultimele 24 de ore 345 de cazuri noi. Este cea mai mare creștere din ultimele 6 saptamani. Pe 7 mai numarul de cazuri depașea 390. 16.117 de persoane au…