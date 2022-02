Romania a ajuns la 2.550.348 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, in bilanțul de ieri, 12 februarie, au fost raportate 18.751 de noi imbolnaviri. La ora 11:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri și numarul actualizat de decese, urmand ca la ora 13:00 sa fie transmis bilanțul detaliat.Cel mai recent bilanț, cel de sambata, arata 157 de decese COVID, dintre care 13 anterioare intervalului de referința, dar introduse abia acum in statistica oficiala.Astfel, numarul total al deceselor COVID in Romania a ajuns la 61.520. 10.278 pacienți cu COVID…