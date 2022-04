Coronavirus în România, 13 aprilie. O nouă creștere a numărului de cazuri COVID In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.067 cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, cu 1.041 mai multe fața de ziua anterioara, potrivit ultimului bilanț anunțat de autoritați. La ora 13:00, Ministerul Sanatații va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județe. Pana astazi, 65.249 de persoane diagnosticate cu infecție cu SarsCov-2 au decedat, dintre care 34 in ultimele 24 de ore. Toate decesele inregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbiditați. In unitațile sanitare de profil, numarul de persoane internate in secții… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

