Coronavirus în România, 1 mai. Numărul de cazuri noi de COVID a scăzut sub 1.000 In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 887 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cu 129 mai puțin fața de ziua anterioara. La ora 13:00, Ministerul Sanatații va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județe. Noile cazuri au fost depistate dupa efectuarea a 17.762 de teste. Ultimul raport COVID arata și 8 decese noi, care urca numarul total al deceselor inregistrate de la inceputul pandemiei la 65.486. In unitațile sanitare de profil, numarul de persoane internate in secții cu COVID-19 este de 1.143, cu 67 mai puțin fața de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

