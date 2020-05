Stiri pe aceeasi tema

- Ministra Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbraveanu, prezinta informații actualizate privind raspandirea infecției cu Covid-19, la nivel național și starea pacienților. La briefing participa Oleg Crudu, directorul Centrului de triaj Covid-19 și Boris Golovin, directorul CNAMUP.

- Ministra Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbraveanu, prezinta informații actualizate privind raspandirea infecției cu Covid-19, la nivel național și starea pacienților. La briefing participa Oleg Crudu, directorul Centrului de triaj Covid-19 și Boris Golovin, directorul CNAMUP.

- In Republica Moldova numarul persoanelor infectate cu coronavirus a ajuns la 2.548. 195 de pacienți sunt in stare grava, iar 10 bolnavi sunt la respirație asistata. Declarațiile au fost facute de ministrul Sanatații și Protecției Sociale.

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale anunța ca astazi, 19 aprilie, au fost inregistrate 145 cazuri noi de infecție cu noul Coronavirus, dupa procesarea a 640 probe investigate. Dintre acestea 142 cazuri cu transmitere locala si 3 de import.

- In aceste clipe, ministra Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbraveanu, prezinta informațiile actualizate privind controlul infecției cu noul tip de coronavirus, la nivel național. Potrivit ei, pana astazi, 18 aprilie 2020, s-au vindecat 391 de pacienți confirmați cu Covid-19.

- Populația Republicii Moldova are cel mai mult incredere in Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale in lupta și gestionarea situației create de virusul Covid-19. Cel puțin asta arata datele unui sondaj realizat de compania IMAS.

- Un medic de la Substatia Medicala Urgenta din Soroca, diagnosticat cu COVID-19, s-a stins din viata astazi, 3 aprilie. Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale confirma decesul, dar va oferi detalii dupa sedinta Centrului Unic de Comanda de gestionare a crizei provocate de virusul COVID-19.

- Primul caz de infecție cu coronavirus din Republica Moldova a fost depistat, sambata, la o femeie in varsta de 48 de ani.Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale informeaza despre primul caz confirmat de infectare cu coronavirus de tip nou in Republica Moldova, noteaza deschide.md.Este vorba…