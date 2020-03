Stiri pe aceeasi tema

- O școala privata din Romania a luat o decizie aplaudata de tot internetul: peste 40 de profesori ofera lecții online gratuite pentru copiii cadrelor medicale, din dorința de a-i sprijini in aceasta perioada dificila și plina de provocari. Astfel, elevii doritori se pot inscrie la lecții de limba romana,…

- Gigi Becali a facut o donație pentru „Matei Balș”, dupa ce a primit o solicitare din partea lor. Gigi Becali a donat de multe ori de-a lungul anilor bani sau obiecte celor nevoiași, acesta fiind și unul dintre motivele pentru care oameni sarmani se duc zilnic in fața vilei latifundiarului.…

- Gabriela Cristea este cea mai fericita mamica de cand in viața sa au aparut fiicele sale superbe. Curand, in familia frumoasei prezentatoare va avea loc un eveniment foarte important: micuța Iris implinește un an. Iata cum ii va serba vedeta ziua de naștere, in plina pandemie de coronavirus.

- ​Peste 6.000 de oameni au participat la maratonul de la Bath, în ciuda avertizarilor legate de pandemia de coronavirus care a lovit din plin omenirea.Pandemia de coronavirus nu i-a oprit pe englezi, 6.200 la numar, sa participe la maratonul de la Bath. Deși premierul Boris Johnson a spus ca…

- Raspandirea noului coronavirus a pus in alerta oficialii din domeniul Sanatatii din Statele Unite si Europa, care incearca sa gaseasca o solutie. Acestia pot invata din masurile luate de China pentru a face fata epidemiei: carantina in masa, testarea eficienta si distantarea sociala, conform Mediafax.In…

- Suporterii Politehnicii Timișoara, ocupanta locului x11 Romania a depașit 50 de cazuri confirmate de Coronavirus, iar temerile sunt din ce in ce mai mari. Cozile la magazine și farmacii sunt interminabile, iar batranii sunt expuși. Supoterii echipei de fotbal din Timișoara s-au inspirat dintr-o inițiativa…

- Romanii din Italia și cetațenii italieni care au simptome de coronavirus risca sa fie condamnați la 21 de ani de inchisoare, la fel ca acuzații de omor, daca nu respecta carantina și provoaca decesul cuiva.

- Presedintele american a anuntat noi restrictii foarte dure de calatorie intre Europa si Statele Unite pentru a combate raspandirea coronavirus, relateaza bbc.com Intr-o interventie televizata, Trump a anuntat ca toate calatoriile catre tarile europene se suspenda timp de 30 de zile. El a mentionat ca…