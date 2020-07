Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat susține ca anumiți oameni ar trebui sa dea explicații dupa ce au criticat masurile luate impotriva noului coronavirus. Secretarul de stat se declara deranjat de cei care au abordari juridice ale situatiei. ADVERTISING "Cum scrii ceva pe Facebook, ești atacat de pe conturi false. Apar tot…

- Premierul armean Nikol Pasinian a anuntat luni ca el si membri ai familiei sale au contactat noul coronavirus, relateaza DPA. Pasinian se afla in fruntea fostei republici sovietice de doi ani, cand o serie de proteste de amploare impotriva precedentului guvern l-au adus la putere. Premierul armean sustine…

- OMS a recunoscut ca este din ce in ce mai putin probabil un al doilea val de coronavirus. Posibilitatea continuarii pandemiei de Covid-19 este tot mai mult "eliminata" susțin reprezentanți ai Organizației Mondiale a Sanatații.

- Prefectul judetului Braila Caitalin Boboc a anuntat sambata, intr-o postare pe Facebook, ca toti brailenii infectati cu noul coronavirus sunt vindecati, multumind cadrelotr medicale, potrivit news.ro.”Toti brailenii infectati cu noul coronavirus sunt vindecati! Avem cele mai bune cadre medicale!”,…

- Barbatul de la care a izbucnit focarul de coronavirus in cartierul Posta din municipiul Buzau are dosar penal pentru tulburarea ordinii si linistii publice, dupa ce a facut un "live" pe Facebook din salonul in care este internat in Spitalul "Victor Babes" din Bucuresti, in care ii ameninta pe cei care…

- Un instalator de la Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Handicap Liliesti, judetul Prahova, a ieșit poizitv la testele de coronavirus.Un angajat pe postul de instalator de la Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Handicap Liliesti, judetul Prahova, a fost…

- Suspiciune de coronavirus in localitatea Baicoi. Un angajat al azilului de batrani Liliesti urmeaza a fi testat, dupa ce a manifestat simptome specifice infectiei cu COVID-19. Anuntul a fost facut de primarul Marius Constantin, pe Facebook, dand asigurari ca locuitorii din Baicoi vor fi tinuti la curent…

- Un sofer roman de TIR in varsta de 47 de ani intreba in urma cu o luna pe Facebook daca stie cineva o persoana care a murit din cauza noului coronavirus. Marian Giurea se intreba daca nu cumva isteria provocata de coronavirus este o conspiratie. Barbatul a murit rapus de virus la Paris, transmite Mediafax.…