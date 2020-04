CORONAVIRUS în New York. Persoanele decedate vor fi îngropate…

"Aceasta decizie a fost luata pentru a evita scene precum cele din Italia, acolo unde Armata a fost obligata sa recupereze cadavre din biserici sau chiar de pe strazi", a explicat consilierul Mark Levine.

Potrivit primarul Bill de Blasio, aceasta decizie ar fi una temporara.

"Vorbim despre inmormantari temporare pentru a ne putea ocupa de fiecare familie in parte mai tarziu. Nu voi intra in detalii pentru ca nu cred ca este un subiect despre care sa discutam", a precizat primarul orașului New York.

Potrivit ultimelor informații, peste 2.470 de oameni au murit infectați…