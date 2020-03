Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Prefecturii Argeș, in acest moment, 201 de argeșeni sosiți din zonele afectate de coronavirus sunt izolați și monitorizați la domiciliu. Alți opt argeșeni sunt in carantina la București. Nicio persoana nu se afla in centrele de carantina din Argeș. In urma cu puțin timp, al patrulea caz de…

- Blue Air modifica gratuit datele de calatorie pe cursele de Italia, din cauza raspandirii epidemiei cu coronavirus Blue Air anunța ca modifica gratuit data de calatorie pentru toate zborurile programate in perioada 27 februarie si 15 martie 2020 (inclusiv) catre sau dinspre Bologna, Florenta, Milano…

- Doua persoane din județul Prahova sunt suspectate de infectare cu coronavirus. In prezent, autoritațile așteapta rezultatil analizelor. Aici vorbim despre un barbat in varsta de 33 de ani și de o tanara de doar 19 ani. De precizat ca fata s-a aflat in perioada 21- 24 in Italia, dar avea simptome inainte…

- Pasagerii care asteptau sa se imbarce marti seara de pe aeroportul din Bologna au fost anuntati, prin mesaje trimise pe telefoanele lor mobile, ca aeronava care trebuia sa-i aduca la Craiova este cea in care a calatorit barbatul de 71 de ani din zona Rimini, confirmat marti cu coronavirus. Zborul a…

- Oficial, in Romania nu exista (inca) nici un caz confirmat de infectare cu coronavirus. Insa multe persoane care vin din zone cu risc sunt in izolare. In județul Arad, conform datelor furnizate de dr. Constantin Catana, directorul Direcției de Sanatate Publica, 66 persoane se afla in izolare la domiciliu,…

- In contextul aplicarii masurilor necesare pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu noul Coronavirus, autoritațile din Argeș cu responsabilitați in gestionarea acestui tip de eveniment monitorizeaza permanent situația. Conform ultimei informari date de Prefectura Argeș, 5 argeșeni sunt in carantina…

- COMUNICAT DE PRESA, DSP Vrancea a pus in aplicare metodologia de supraveghere a infectiei umane cu noul coronavirus(COVID-19). Azi la sediul DSP Vrancea,a avut loc o sedinta de lucru cu toti medicii epidemiologi din judet. S-a analizat situatia epidemiologica la nivelul jud. Vrancea si procedurile de…

- Orasul chinez Wenzhou a impus duminica izolarea celor peste 9 milioane de locuitori ai sai si restrangerea drastica a circulatiei de automobile, luand astfel cele mai radicale masuri in afara epicentrului...