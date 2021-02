In Marea Britanie a inceput luni carantina obligatorie la hotel pentru rezidentii veniti din state considerate cu "risc ridicat de COVID", masura ce vizeaza sa evite "importul" de variante ale noului coronavirus mai rezistente la actualele vaccinuri, relateaza AFP si BBC.



Incepand de luni, rezidentii britanici sau cetatenii irlandezi care sosesc in Anglia venind din cele 33 de tari de pe "lista rosie" - cuprinzand toata America Latina si din Africa de sud, dar si Portugalia si EAU - vor fi obligati sa se cazeze la un hotel, unde sa ramana sub supraveghere timp de 10 zile.