Coronavirus în Maramureș, 22 decembrie. Un nou val de infectări în județ Echipaje mixte alcatuite din polițiști, jandarmi, polițiști de frontiera, pompieri și polițiști locali au executat, in ultimele 24 de ore, la nivelul unitaților administrativ-teritoriale, in sistem integrat, 54 de misiuni. Cele 63 de efective angrenate au acționat pentru menținerea ordinii și siguranței publice, la verificarea respectarii de catre persoane a masurii de carantinare/izolare la domiciliu sau in locația declarata, la verificarea respectarii de catre societațile comerciale și persoanele fizice autorizate a interdicțiilor impuse prin legislația in vigoare, la respectarea normelor de… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

