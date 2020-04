Coronavirus în lume. Știrile dimineții, pe scurt. Cele mai recente măsuri, evaluări, pedepse acordate Pandemia adusa de noul coronavirus a ucis cel puțin 112.510 de persoane din întreaga lume de la apariția sa în decembrie în China, potrivit unui raport al agenției de presa AFP realizat pe baza unor surse oficiale. Peste 1,82 milioane de cazuri de infecție au fost diagnosticate în 193 de țari și teritorii de la începutul epidemiei. Statele Unite sunt țara cea mai afectata atât în ​​ceea ce privește numarul de decese, cât și în privința numarului de cazuri confirmate, cu peste 22.000 de decese și peste 555.000 de cazuri confirmate. Dupa Statele… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

