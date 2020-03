Elevi din Timiş la proiectul “Şcoli curate 2.0”

Cinci elevi din județul Timiș au participat împreună cu coordonatorul județean la prima etapă a proiectului “Școli curate 2.0”, la trainingul de formare a ambasadorilor pentru buna guvernare a școlilor și liceelor. The post Elevi din Timiş la proiectul “Şcoli curate 2.0” appeared first on deBanat.ro… [citeste mai departe]