- Elvetia va infiinta un fond de zece miliarde de franci elvetieni (9,5 miliarde de euro) pentru asigurarea unei asistente imediate pentru atenuarea impactului economic al pandemiei de coronavirus, a anuntat vineri guvernul, citat de Reuters si AFP. De asemenea, va impune controale Schengen la toate frontierele…

- Landul german Bavaria va inchide toate scolile, gradinitele si cresele incepand de luni si pana la data de 6 aprilie, cand incepe vacanta de Paste, din cauza epidemiei de coronavirus, potrivit unor surse guvernamentale regionale, transmit Reuters si dpa. In Germania se inmultesc apelurile ca aceasta…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a dispus ca scolile si universitatile din Israel sa fie inchise, incepand de vineri, ca parte a masurilor luate in incercarea de a incetini raspandirea noului coronavirus, potrivit Meiafax.Premierul israelian Benjamin Netanyahu a informat ca masurile…

- Guvernul olandez a anuntat joi interzicerea evenimentelor cu public de peste 100 de persoane, in raspuns la epidemia cu noul coronavirus Covid-19, si le-a cerut persoanelor cu probleme respiratorii sa ramana acasa, transmite Reuters.Premierul olandez Mark Rutte a facut totodata apel ca angajatii…

- Toate școlile din Romania vor fi inchise incepand de miercuri, 11 martie, timp de o saptamana, au declarat surse din Comitetul Național pentru Situații de Urgența pentru Digi24.ro. Masura ar putea fi prelungita saptamana viitoare, daca situația o impune, au precizat aceleași surse. Școlile din Romania…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca trebuie sa se supuna masurilor luate la nivelul Comitetului Național, pentru ca in cazul in care decizia ar fi fost doar a primarului, atunci ea ar fi inchis școlile in Capitala.Citește și: Traian Basescu, profeție NEAGRA, in miez de noapte: PSD…

- Romania are deja 13 cazuri de coronavirus! Ultima persoana diagnosticata este un barbat de 72 de ani din Galati, care are si probleme de sanatate. S-a intors din Lombardia si a mers cu microbuzul de la aeroport pana acasa. Cei care au calatorit cu el sunt cautati acum de autoritati.