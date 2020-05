Premierul Shinzo Abe a anuntat luni incetarea starii de urgenta in toata Japonia, transmite AFP. Restrictiile aplicate din 7 aprilie pentru combaterea coronavirusului erau inca in vigoare la Tokyo. Starea de urgenta fusese declarata initial in capitala si in alte sase regiuni, apoi extinsa la intreaga tara. Termenul de 6 mai a fost ulterior prelungit pana la 31 mai, dar guvernul a decis ca epidemia de COVID-19 este suficient tinuta sub control pentru a reveni inca din 14 mai asupra masurilor stricte in 39 din cele 47 de prefecturi. Joia trecuta a incetat starea de urgenta si pentru Kyoto si Osaka.…