- Masura inchiderii scolilor si universitatilor a fost decisa printr-un decret emis de Executivul italian. Decizia Guvernului italian de a inchide scolile a fost luata dupa ce Comisia stiintifica a recomandat suspendarea evenimentelor sportive pe teritoriul intregii tari. Si ministrul Sanatatii…

- Clubul Juventus a anuntat, luni, ca la meciul cu AC Milan, de miercuri, din returul semifinalelor Cupei Italiei, nu vor putea asista suporteri veniti din Lombardia, Emilia-Romagna si Veneto, regiunile cele mai afectate de epidemia de coronavirus, potrivit news.ro.Clubul torinez si-a justificat…

- Angelo Borelli a mai precizat ca numarul total al contaminarilor se ridica la 2.036, comparativ cu 1.694 in ziua precedenta, ceea ce inseamna o crestere cu 20%. Potrivit responsabilului italian, dintre pacientii initiali, 149 s-au insanatosit. In prezent, 908 pacienti sunt spitalizati, iar…

- Mai multe state europene iau masuri dure pentru a impiedica raspandirea virusului din China, care a ajuns in 67 de state și teritorii. In regiunile afectate din Italia, autoritațile au decis sa cheme doctori care sunt la pensie. O masura similara ar putea sa fie luata și in Marea Britanie. Italia ramane…

- Parlamentul European a recomandat angajatilor, care au calatorit in ultimele 14 zile in regiunile din nordul Italiei afectate de coronavirus, sa ramana acasa in autoizolare. Angajatii Parlamentului European sunt sfatuiti sa lucreze de acasa daca au calatorit recent in regiunile italiene Lombardia, Piemont,…

- Inca o persoana infectata cu coronavirus a murit in Italia, acesta fiind al treilea deces inregistrat la italieni, a anuntat un reprezentant al autoritatilor locale, potrivit Reuters. Giulio Gallera, oficial din Lombardia, a precizat ca este vorba de o femeie in varsta din orasul Crema, care…

- Consilierul regional din Lombardia a declarat reporterilor ca victima este o femeie in varsta din orașul Crema, la est de Milano, care suferea totodata de cancer. Alte doua persoane varstnice din nordul Italiei au murit in decursul a 48 de ore. Numarul persoanelor infectate a ajuns la 132 In…

- Un moldovean a fost extradat din Italia dupa ce a furat biciclete in valoare totala de sase mii de euro. Individul ar fi comis furturile in regiunile Veneto și Emilia Romagna.El a fost insotit de un grup de politisti pana la aeroportul din Venetia.