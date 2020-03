Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de 99% dintre cei care au murit in Italia din cauza coronavirusului au suferit de afecțiuni medicale anterioare, potrivit unui studiu al Autoritații Naționale de Sanatate din Italia, citat de...

- Conform unui studiu efectuat de Autoritatea nationala de Sanatate din Italia arata ca 99% din cei care au murit in Italia din cauza coronavirusului erau persoane care sufereau deja de alte boli

- Studiu cu rezultate incendiare. Mai mult de 99% dintre cei care au decedat din cauza coronavirusului erau persoane care sufereau deja de alte boli. Asta arata un studiu efectuat de Autoritatea nationala de Sanatate din Italia, scrie Bloomberg.Dupa ce decesele cauzate de virus au ajuns la…

- Mai mult de 99% din cei care au murit in Italia din cauza coronavirusului erau persoane care sufereau deja de alte boli, potrivit unui studiu efectuat de Autoritatea nationala de Sanatate din Italia, scrie Bloomberg.

- Aproape trei mii de persoane și-au pierdut viețile din cauza coronavirusului in Italia, iar cele mai multe dintre acestea erau barbați, in varsta de 75,9 ani, potrivit Institutului Superior de Sanatate (ISS).

- Circa 8,3% din totalul cazurilor de infectare cu coronavirus in Italia corespund personalului medical, procent dublu fata de cel inregistrat in China, arata un studiu al fundatiei Gimbe realizat pe baza datelor Institutului Superior de Sanatate din Italia, informeaza EFE, citeaza

- Cateva zeci de persoane care au ajuns cu avionul pe aeroportul din Craiova, in noaptea de luni spre marti, sunt autoizolate la domiciliul acestora din județul Dolj. Persoanele nu prezinta niciun fel de simptomatologie care sa fie semnificativa pentru coronavirus, a anunțat directorul DSP Dolj,…

- Autoritatile romane au decis ca toate persoanele care vin in Romania din zonele Veneto si Lombardia din Italia, unde sunt confirmate multe cazuri de imbolnavire cu coronavirus, sau care au calatorit acolo in ultimele doua saptamani, sa fie plasate in carantina. Vor fi suplimentate masurile de control…