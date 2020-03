Coronavirus. În Italia mai rămân deschise doar magazinele alimentare şi farmaciile. Anunţul de ultimă oră al premierului Giuseppe Conte "Vor ramane deschise doar farmaciile și magazinele alimentare", a anunțat Giuseppe Conte. Premierul a dat asigurari ca magazinele alimentare vor fi aprovizionate, astfel oamenii nu trebuie sa-și faca griji ca vor ramane fara mancare. Vor fi inchise baruri, cafenele, absolut tot in Italia. Vor ramane deschise doar farmaciile și magazinele strict alimentare. Masura extrema este pentru a opri oamenii sa iasa pe strazi. Numarul deceselor cauzate de epidemia de coronavirus in Italia a crescut cu 31% in ultimele 24 de ore, ajungand la 827, aceasta fiind cea mai mare crestere absoluta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Italia este prima țara din UE care se confrunta cu epidemia de coronavirus și a treia la nivel global, dupa China și Coreea de Sud. Pana acum, au fost confirmat peste 150 de cazuri de coronavirus, cele mai afecta...

- Epidemia de coronavirus lasa in urma mii de decese, insa acum a ajuns sa ucida și in Europa. Un barbat de 78 de ani este primul european ce a murit din cauza virusului ce face rafagii in lume.

- Politia din Hong Kong se afla luni in cautarea unor barbati care au participat la un jaf armat in urma caruia au sustras hartie igienica, pe fundalul unei crize a aprovizionarii cu acest produs, provocata de epidemia de coronavirus, informeaza AFP. De peste zece zile, hartia igienica a…

- O extindere si o prelungire a epidemiei cu noul coronavirus ar putea afecta economia nipona, in special turismul, sectorul de retail si exporturile, a avertizat luni Paul Cashin, seful misiunii FMI in Japonia, transmit Kyodo si Reuters. "Extinderea epidemiei reprezinta un risc la adresa economiei…

- Productia si livrarile de smartphone-uri catre companiile care sunt clientii grupului taiwanez Foxconn, printre care se numara si Apple, ar putea avea de suferit, daca uzinele Foxconn din China vor ramane inchise pentru a doua saptamana consecutiva, pe fondul epidemiei de coronavirus.

- Organizația Mondiala a Sanatații a declarat, joi, ca epidemia de coronavirus este urgența publica internaționala, potrivit New York Times. Oficialii chinezi spun ca 170 de oamenii au murit din cauza virusului misterios.

- Comisia Europeana a anunțat marți ca ar putea contribui la finanțarea repatrierii cetațenilor europeni aflați in zonele din China afectate de epidemia de coronavirus, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Astfel, Comisia ar putea suporta costurile repatrierilor prin…

- Personal depașit, așteptari interminabile și angoasante: locuitorii din Wuhan, bântuiți de noul coronavirus și epuizați de așteptare, descriu un haos demn de un film de groaza în spitalele din orașul unde a început epidemia, scrie AFP.Orașul cu 11 milioane de locuitori, epicentrul…