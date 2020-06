Stiri pe aceeasi tema

- Doar 177 de noi ​cazuri de coronavirus au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Italia. De la 1 martie, atunci cand a inceput sa creasca exponential numarul imbolnavirilor, nu a mai existat o scadere zilnica atat de mica, scrie La Repubblica.

- Primele rezultate ale unor analize seriologice efectuate in provincia Bergamo din regiunea Lombardia - una dintre cele mai afectate de covid-19, unde armata a carat cadavre cu camionul -, arata ca 61% din populatia din doua dintre cele mai afectate orase - Alzano Lombardo si Nembro - prezinta anticorpi,…

- Seful Protectiei Civile din Italia, Angelo Borrelli, a anuntat joi noile date cu privire la pandemia de coronavirus: 760 de decese in ultimele 24 de ore, noile cazuri depistate sunt in numar de 2.477 iar persoane vindecate - 1.431, conform La Repubblica.

- Protectia Civila din Italia a anuntat un nou buletin grav: numarul deceselor este in continuare in crestere, 837 intr-o zi, in timp ce luni au fost 812, persoane vindecate - 1.109, scrie La Repubblica. În total au fost înregistrate 4.053 de noi cazuri, un numar practic identic…

- Pacientul nr. 1 din Napoli, un avocat de 49 de ani, s-a vindecat. Avocatul a stat 25 de zile in spital, din care 13 pe oxigen și spune ca boala e ca pokerul: „poți caștiga sau pierzi totul”.Citește și: Raed Arafat infirma decesul medicului de la Gerota: 'Pot sa va spun ca nu este adevarat!…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 6.077 de morti in Italia, cu 601 decese in plus fata de duminica dar in scadere fata de intervalul precedent, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 63.927, au anuntat luni seara autoritatile italiene.Serviciul de Protectie…

- Clubul de fotbal AC Milan a anuntat, sambata seara, ca fostul fotbalist Paolo Maldini, director tehnic al clubului, si fiul sau Daniel, atacant la gruparea milaneza, au fost testati pozitiv cu coronavirus.Paolo Maldini a avut contact cu o persoana gasita ulterior infectata cu Covid-19 si a inceput si…

- Epidemia de coronavirus a cauzat moartea a mai mult de 1.000 de persoane in afara Chinei continentale, mai exact 1.115, potrivit unei recenzii facute marti de AFP citand cifre oficiale. Virusul a provocat moartea a 631 de persoane in total in Peninsula, cea mai afectata tara din Europa, a doua in…