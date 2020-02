Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul de muzica de petrecere Alessio, caci despre el este vorba, și familia lui au fost obligați sa ramana in Cremona, din cauza virusului mortal. Italia este in alerta maxima, dupa ce numarul cazurilor de imbolnavire cu coronavirus a explodat, iar autoritațile au fost obligate sa ia masuri draconice…

- Epidemia de Coronavirus a explodat peste noapte in Italia, tara cu cea mai mare comunitate de romani! Doi oameni au murit si zeci de pacienti s-au infectat in doar cateva ore. Virusul, care se raspandeste inspaimantator de repede, a inchis scoli si magazine, si tine populatia baricadata in case. Romanii…

- In aceste conditii, Italia a devenit tara cea mai afectata de coronavirus din Uniunea Europeana. Cele mai noi statistici anunta ca au fost inregistrate 50 de cazuri de imbolnaviri in total, 29 dintre acestea fiind depistate in ultimele 24 de ore. Doi pacienti s-au facut bine, in timp ce 16 sunt in stare…

- Panica in Italia, dupa ce doi oameni au murit și 30 au fost infectați cu noul tip de coronavirus. In nordul țarii au fost impuse restricții in viața publica. Crește alarmant și numarul de cazuri in Coreea de Sud: s-au dublat in doar 24 de ore.

- La doar cateva ore dupa ce au informat ca sase persoane au contactat virusul, primele cazuri cunoscute de transmitere locala a noului coronavirus, oficialii italieni au anuntat alte opt cazuri, printre care si cinci lucratori sanitari, potrivit Agerpres. Agentia de stiri ANSA a anuntat ca doua persoane…

- Un barbat in varsta de 42 de ani de nationalitate roman este suspect de coronavirus. El lucreaza la un hotel si a intrat in contact cu turisti chinezi bolnavi de coronavirus.Marian C. se afla in carantina in acest moment si urmeaza sa fie dus la spital pentru multiple teste.Autoritatile din Italia au…

- Un roman, in varsta de 31 de ani, a provocat haos pe o strada din Italia. Barbatul și-a batut cu bestialitate soția și chiar i-a amenințat cu moartea pe carabinierii veniți sa o ajute pe femeie.

- Georgian Ene, un roman in varsta de 32 de ani, a murit in noaptea de 4 spre 5 decembrie, in timpul unei spargeri din localitatea Valsamoggia, din apropiere de Bologna.In numai trei ore, hoții au spart șase proprietați de pe strazile Via Ghiarino și Via Cassola. Dar, la ultima ținta, norocul hoților…