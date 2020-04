Coronavirus în Italia - A fost depăşit pragul de 30.000 de vindecări CORONAVIRUS ITALIA. Vineri, au fost internate la Terapie Intensiva 3.497 de persone, cu 108 mai putine decat joi. Cu simptome, au fost internati 28.242 de oameni, cu 157 mai putini decat in ziua precedenta. O romanca din Italia prepara prajituri celor care au nevoie: "Am decis sa indulcesc oamenilor aceste zile de izolare" Ramane insa mare numarul victimelor. In ultimele 24 de ore au murit 570 de persoane (joi au fost 542), totalul ajungand la 18.849. Persoanele vindecate sunt in total 30.455, o crestere cu 1.985 de persoane intr-o zi (joi au fost declarate vindecate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalul de Medicina Respiratorie și Ingrijire Critica a publicat un nou studiu despre pandemia de coronavirus iar acest stuidiu releva faptul ca boala poate fi transmisa și de pacienții vindecați, noteaza GSP.ro.S-a descoperit astfel ca 8 dintre cei 16 subiecți testați in China in perioada…

- Pandemia de coronavirus a ucis 627 de persoane in Italia in ultimele 24 de ore, un nou record grav care creste bilantul la peste 4.000 de morti in Peninsula, cea mai afectata tara din lume, a anuntat vineri Protectia Civila, scrie AFP.

- Numarul total al deceselor asociate COVID-19 la nivel mondial a depasit pragul de 10.000, vineri, la ora 3:30 GMT, conform celei mai recente statistici intocmite de Centrul pentru Stiinta si Ingineria Sistemelor (CSSE) al Universitatii Johns Hopkins din Statele Unite, citat de Xinhua si Kyodo. In total,…

- Italia, țara europeana care a platit cel mai greu tribut in fața pandemiei de coronavirus, a depașit pragul de 2.000 de morți, cu 349 decese in ultimele 24 de ore, potrivit bilanțului publicat luni seara, scrie AFP.

- Pandemia de Covid-19 a provocat moartea a 5.043 de persoane la nivel mondial, majoritatea in China continentala, potrivit unui bilant stabilit de AFP vineri, la ora 11:00 GMT, pe baza unor cifre oficiale.Citește și: Traian Basescu il desființeaza pe Ludovic Orban: E bun de dus la teatrul de…

- Italia este cea mai afectata tara din Europa de pandemia Covid-19, depasind joi pragul de 1.000 de decese, ajungand la un total de 1.016. Seful Protectiei civile Angelo Borrelli a anuntat ca sunt 15.113 de persoane infectate, cu 2.651 mai multe decat in ziua precedenta.

- Grupul de comunicare strategica a anunțat ca cel de-al 49-lea caz de coronavirus a fost confirmat la o femeie venita din Italia, aflata in carantina la Arad. „Cazul 49 este o femeie, de 45 de ani, venita din Italia, aflata in carantina in Arad”, a anunțat sursa citata. Dintre cei 49 de cetațeni care…

- Persoanele care vin din Italia sau care au venit recent din zonele afectate de coronavirus sunt plasate in carantina sau sunt izolate la domiciliu in contextul epidemiei de coronavirus de la nivel internațional. Pana in acest moment, niciun roman nu este infectat cu virusul coronavirus, insa mai mulți…