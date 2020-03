Coronavirus în Italia: 627 de morți în 24 de ore Pandemia de coronavirus a ucis 627 de persoane în Italia în ultimele 24 de ore, un nou record care agraveaza bilanțul deceselor la peste 4.000 în peninsula, țara cea mai afectata din lume, a anunțat vineri protecția civila, citata de AFP.



Lombardia, unde spitalele sunt supraîncarcate, ramâne în continuare regiunea care platește cel mai greu tribut, cu 381 noi decese (2.549 în total).



În întreaga țara au fost detectate aproape 6.000 de cazuri suplimentare, o cifra care nu a mai fost atinsa pâna în prezent.



Vom… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus nou a ucis peste 5.000 de persoane in Europa, potrivit unui bilant stabilit de AFP pe baza surselor oficiale, vineri, la ora 11:00 GMT, scrie Agerpres. In total, 5.168 de decese au fost recenzate in Europa, majoritatea in Italia (3.405), cea mai afectata tara la nivel mondial.…

- Pandemia de Coronavirus din Italia ia amploare dupa ce autoritațile au anunțat 427 de noi decese in ultimele 24 de ore, ceea ce duce la depașirea numarului total de decese fața de China, țara din care a izbucnit virusul. Numarul total de decese din Italia a ajuns la 3.405, in condițiile in care autoritațile…

- Italia a avut, luni, un nou șoc, dupa ce autoritațile au anunțat noul bilanț al situației generate de epidemia de coronavirus. Numai in Lombardia – regiunea considerata unul dintre focarele din Italia – s-au inregistrat, luni, 202 morți. In doua zile, aici au murit peste 450 de oameni. Bilantul epidemiei…

- Italia a avut, luni, un nou șoc, dupa ce autoritațile au anunțat noul bilanț al situației generate de epidemia de coronavirus. Numai in Lombardia, regiunea considerata unul dintre focarele din Italia, s-au inregistrat, luni, 202 morți.

- Numarul persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2 a crescut astfel cu mai mult de 2.500 intr-o singura zi, miercuri acesta fiind de 12.462. In prezent 1.153 de pacienti sunt la terapie intensiva, fata de 1.028 miercuri. Alte 1.258 de persoane sunt considerate vindecate. Lombardia…

- Ministerul de Externe a anunțat, joi seara, ca un roman rezident in Lombardia, Italia, a fost confirmat cu infecție cu virusul Covid-19. Este primul roman din Italia diagnosticat cu noul virus. Potrivit autoritaților, are simptome ușoare, fiind in auto-izolare la domiciliu.

- Virusul Covid-19 se raspandește vertiginos in Italia și face noi victime. In ultimele 24 de ore, patru italieni au decedat, bilanțul ridicandu-se astfel la 21 de morți și 889 de persoane infectate.

- Epidemia de coronavirus se raspandeste in Italia! A patra victima a Covid-19 este un barbat in varsta de 84 de ani din regiunea Lombardia. Nordul tarii intra in carantina pentru a incerca sa opreasca raspandirea virusului: scolile s-au inchis, universitatea, slujbele din biserici au fost suspendate,…