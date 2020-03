Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul mortilor epidemiei de coronavirus din Italia a crescut cu 50 intr-o singura zi, ajungand la 198, a anuntat vineri Agentia de Protectie Civila, cea mai mare crestere intr-o singura zi de la descoperirea epidemiei in urma cu doua saptamani, relateaza Reuters si AFP, citate de Agerpres .

- Bilantul deceselor provocate de epidemia de coronavirus in Italia a crescut cu 18 in ultimele 24 de ore, la 52, a anuntat luni Agentia pentru Protectie Civila, citata de Reuters, potrivit news.ro.Numarul total al cazurilor de infectii din Italia, tara cea mai afectata de virus din Europa,…

- Saizeci si sase de persoane au murit si 1.501 au fost infectate cu noul coronavirus in Iran, a anuntat luni la televiziunea nationala viceministrul Sanatatii, Alireza Raisi, citat de Reuters, preluata de Agerpres. ''Ultimele cifre pe care le avem sunt 523 de noi infectii si 12 noi decese, deci numarul…

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus Covid-19 a crescut la 2.698, la nivel global, informeaza CNN. Autoritațile din China au anunțat, luni, 71 de noi decese, 68 dintre acestea inregistrandu-se in...

- Thailanda a inregistrat un nou caz de coronavirus, bilantul cazurilor din aceasta tara ajungand la 34 incepand din ianuarie, a anuntat sambata un reprezentant al Ministerului Sanatatii, citat de Reuters.

- Bilantul epidemiei provocate de noul coronavirus a ajuns miercuri la 1.113 de morti, in China continentala, unde maladia a aparut in luna decembrie in orasul Wuhan (centru). Virusul, denumit acum oficial de catre OMS "Covid-19" a infectat 44.653 de persoane in China continentala, potrivit autoritatilor…

- Bilanul deceselor provocate de noul coronavirus din China a urcat puternic miercuri, la 132, au aparut 1.500 de noi cazuri, iar Japonia a anuntat ca isi va evacua pe calea aerului cetatenii aflati in orasul Wuhan, care este epicentrul epidemiei, relateaza Reuters.

- Comisia Naționala de Sanatate din China a anunțat marți ca 106 persoane au decedat in urma epidemiei cu noul coronavirus, iar numarul cazurilor confirmate a ajuns la 4.515, informeaza site-ul agenției de știri Reuters.Citește și: SURSE - Thriller in Parlament: suspans major la moțiunea de…