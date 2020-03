Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport Public Local Deva SRL a luat toate masurile necesare conform Hotararii nr.8/09.03.2020 aprobata de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta in ceea ce priveste combaterea noului Coronavirus. Autobuzele si microbuzele firmei de transport public…

- Mai mulți miniștri au fost chemați la Palatul Victoria la o ședința, potrivit unor surse politice. La ora transmiterii acestei știri reuniunea de lucru este in desfașurare, iar subiectul principal il...

- Toate scolile in care sunt raportate cazuri de infectii cu noul coronavirus vor fi inchise! Ministerul Educației a transmis o procedura de urmat in toate unitațile de invațamant in cazul confirmarii unui elev cu coronavirus.„Vreau sa precizez ca suspendarea cursurilor se va realiza de catre…

- Comisia Naționala pentru Sanatate Publica se intrunește imn ședința extraordinara. Asta dupa ce ieri a fost confirmat primul caz de infectare cu coronavirus in Republica Moldova. Este vorba despre o femeie ce s-a intors din Italia, in stare grava, fiind preluata de medici imediat ce a aterizat pe aeroport.

- S-au aflat rezultatele testelor luate suspectilor de coronavirus din Barcanesti si Campina. Barbatul de 33 de ani venit din regiunea Lombardia la casa mamei sale din Barcanesti, bagat joi dimineata in carantina la Spitalul Movila – Sectia Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta are rezultatul testului…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat ca va initia, impreuna cu Ministerul Sanatatii, un proiect de OUG pentru combaterea si prevenirea unor eventuale cazuri de infectii cu noul coronavirus in tara noastra, potrivit Agerpres. Anuntul a fost facut duminica, dupa desfasurarea Comitetului National…

- Comitetul interministerial pentru monitorizarea si managementul potentialelor infectii cu noul coronavirus se reuneste, luni, la sedinta urmand a participa si ministrul Sanatatii, Victor Costache. Marti este asteptat in tara un ansamblu de 25 de artisti care au fost intr-un turneu in China.Citește…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat luni ca se are in vedere o reorganizare a sistemului de urgenta din Romania, care sa stranga "sub o singura umbrela" toti factorii responsabili din acest domeniu. "Trebuie sa gandim, si chiar si cei de la Departament sunt de acord ca acum, poate,…