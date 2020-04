Un cuplu din statul indian Chhattisgarh (centru) si-a numit gemenii nou-nascuti „Corona” si „Covid”, in contextul in care tara se afla in izolare, dupa ce autoritatile au decretat in urma cu cateva zile carantina nationala din cauza pandemiei de coronavirus, transmite Agerpres.ro, citand DPA. Gemenii, un baiat si o fata, au venit pe lume la The post Coronavirus in India: O familie și-a numit gemenii Corona și Covid appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .