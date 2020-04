Stiri pe aceeasi tema

- 523 de noi cazuri de COVID-19 au fost confirmate oficial in ultimele 24 de ore in țara noastra. 10 dintre acestea sunt in Caraș-Severin. La nivel național, numarul total al cazurilor de infectare cu coronavirus se apropie de 6.000. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, numarul total al cazurilor…

- COVID-19. Numarul de cazuri de noi infectii raportate vineri inseamna o crestere pentru a patra zi consecutiv dupa patru zile de scadere. Citeste si Un savant, consilier guvernamental, avertizeaza: "Nu ne putem feri la nesfarsit de coronavirus. 80% din populatie va fi afectata" Totodata,…

- De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 1.639 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare.De asemenea, 56 de persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- Numarul de contaminari a crescut cu 4.615 comparativ cu ziua precedenta, in timp ce cel al deceselor a urcat cu 128.Potrivit lui Lothar Wieler, presedintele Institutului Robert Koch din Germania (RKI), rata mortalitatii actuale din Germania, de 0,8%, va creste.Robert Koch a declarat astazi, intr-o conferința…

- Pana astazi, 26 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.029 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.029 de persoane confirmate pozitiv, 94 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 28 la București, 6 la Craiova, 5 la Constanța,…

- MESAJE AUDIO…Primarul Dumitru Boros a convocat doua intalniri de lucru in cadrul carora s-au luat mai multe decizii de prevenire a riscurilor de raspandire a cazurilor de infectare cu noul coronavirus. Barladenii au fost ieri dimineata surprinsi ca din difuzoarele de pe stalpii din zona centrala se…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca pana astazi, 7 martie, numarul cazurilor de infectare cu coronavirus (COVID-19), pe teritoriul Romaniei, a ajuns la 11. Tanara de 15 ani din Timișoara, confirmata astazi cu infecție cu COVID-19, studiaza in aceeași unitate de invațamant cu ceilalți doi tineri…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat ca numarul infectarilor cauzate de coronavrius s-a stabilizat, dar este nevoie de multa precauție, pentru ca epidemia "poate merge in orice direcție"Numarul cazurilor de infectare cu noul virus gripal din China s-a stabilizat, dar este necesara „extrem de multa…