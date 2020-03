Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Sanatatii, Victor Costache, afirma ca scenariul 2 luat in calcul referitor la COVID 19 reprezinta "o faza de transmitere sporadica in comunitate" si in momentul de fata Romania este "departe de ceea ce se intampla in Italia, Germania, Franta sau Spania"."Deci suntem…

- Trei noi cazuri de infectare cu nou coronavirus au fost confirmate, in aceasta seara. Este vorba despre trei persoane din județele Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara. Este vorba despre un barbat de 57 ani care s-a intors in cursul zilei de ieri din Italia și se afla in carantina in Arad. De asemenea,…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat luni ca, in prezent, in Romania, se afla in carantina institutionalizata 27 de persoane, pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat noul coronavirus, iar alte 12.789 sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare medicala.…

- In plina criza, mulți chinezi refuza sa fie plasați in carantina. Pentru a stopa raspandirea virusului, autoritațile au luat masuri șocante, oamenii sunt luați cu forța din case și duși la izolare. Citeste si: Coronavirus a facut peste 800 de victime. Chinezii au gasit tratamentul salvator…

- Potrivit noului bilanț, pana vineri noul coronavirus a ucis 638 de persoane, iar alte 31.500 sunt infectate.Conform buletinului zilnic transmis de catre Comisia de Sanatate din provincia Hubei (China), care este epicentru epidemiei de coronavirus, vineri s-au raporat 69 de noi decese și 2.447 de infecții.Astfel,…

- Un artist plastic nascut la Moscova si crescut in Bucuresti a cucerit lumea cu obiectele care ii ies din maini. Lucrarile Lenei Cerepennicova, de 57 de ani, se regasesc in colectii particulare, expozitii, resedinte private si sedii publice din: SUA, Germania, Australia, Romania, Olanda, Cehia, Marea…

- In perioada 4 10 ianuarie 2020, politistii romani au desfasurat activitati specifice procedurilor de extradare si predare in baza unui mandat de arestare, indeplinind misiuni de aducere in Romania a noua persoane urmarite din Spania doua persoane , Germania o persoana , Marea Britanie o persoana , Elvetia…