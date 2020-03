Stiri pe aceeasi tema

- Germania a confirmat 2.958 de noi cazuri de coronavirus, in ultimele 24 de ore. Astfel, numarul total al imbolnavirilor in aceasta țara a ajuns la 13.957.Institutul Robert Koch a comunicat ca 31 de oameni au murit dupa ce s-au infectat cu Covid-19, in Germania, scrie observator.tv.

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 2.503 morti in Italia, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 31.506, au anuntat marti seara autoritatile italiene. Serviciul de protectie civila din Italia a anuntat marti ca numarul total al deceselor cauzate de coronavirus a ajuns…

- Numarul de cazuri de infectare cu noul coronavirus confirmate in Germania a crescut cu 671 si a ajuns la 3.062, a anuntat vineri Institutul Robert Koch pentru boli infectioase, relateaza Reuters.Potrivit sursei citate, cinci persoane au decedat dupa ce fusesera testate pozitiv pentru Covid-19,…

- Inca cinci cazuri de coronavirus au fost confirmate vineri in Capitala, numarul total ajungand la 64. Patru dintre cazuri au legatura cu fostul ofiter MAI care a fost internat la Spitalul ”Dimitrie Gerota”, ridicand numarul oamenilor pe care barbatul i-a infectat la 13.

- Opt noi cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus in Capitala. Primarul Gabriela Firea a anuntat trei dintre ele. Edilul a postat marti, la amiaza, pe pagina sa de Facebook ca ar fi vorba despre rudele barbatului in varsta de 60 de ani, declarat luni seara bolnav. In acelasi timp, Grupul de comunicare…

- Astfel, Germania a ajuns la 349 de imbolnaviri cu coronavirus, depasind tari precum Japonia (331 de imbolnaviri), Franta (285 de imbolnaviri) sau Spania (248 de imbolnaviri). Conform BNO News, doar 16 dintre pacientii cu coronavirus din Germania s-au recuperat din punct de vedere medical, iar doi pacienti…

- Numarul de cazuri de coronavirus confirmate in Germania a crescut la 117 de la 66, a anuntat duminica Institutul Robert Koch pentru controlul bolilor, citat de Reuters.Un comitet de criza al guvernului german a extins recomandarile pentru calatoriile transfrontaliere si a anulat evenimentele…

- Doua noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus au fost confirmate in Franta, a anuntat marti un oficial din Ministerul Sanatatii, precizand ca starea lor de sanatate nu provoaca nicio ingrijorare. Și Elveția a anunțat marți primul sau caz de infectare cu COVID-19.