"Varful epidemiei de COVID-19 a fost depasit" in Franta, a declarat luni ministrul sanatatii francez Olivier Veran intr-o interventie la canalul LCI, subliniind totusi ca lupta impotriva noului coronavirus nu s-a incheiat, transmite France Presse. "Virusul nu si-a terminat circulatia in teritoriu" si aceasta "nu vrea sa insemne ca ne vom opri in fata virusului", a explicat Veran, amintind ca o serie de masuri restrictive raman in vigoare. "Continuam testele si urmarirea contactilor (cautarea persoanelor in contact cu cazuri confirmate)" si trebuie in continuare "sa fie evitate concentrari de mai…