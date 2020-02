Stiri pe aceeasi tema

- "Din cauza situatiei actuale si a propagarii coronavirusului, Consiliul Federal (guvernul elvetian) a decis sa declare situatia cu care se confrunta in prezent Elvetia drept ''situatie speciala'' in sensul legii referitoare la epidemii si (...) sa interzica manifestarile publice si private care aduna…

- Un pacient suspect ca ar fi fost infectat cu coronavirus a fost internat, sambata seara, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Satu Mare. Potrivit primelor informații neoficiale, a fost vorba despre un pacient sosit recent din Italia, care a declarat ca avut contact cu chinezi. Potrivit…

- Numarul total al deceselor provocate de coronavirus a ajuns la 1.669, a relatat presa internaționala, duminica dimineața. Pe de alta parte, oficialii chinezi susțin, pentru a treia zi consecutiv, ca numarul celor imbolnaviți cu periculosul virus este in scadere.Aproximativ 69.000 de cazuri de imbolnavire…

- Federatia Internationala a Societatilor de Cruce Rosie si Semiluna Rosie (IFRC) a subliniat necesitatea ca toate mastile utilizate in spitalele din China in cadrul luptei contra noului coronavirus sa fie de inalta calitate, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Intervievat de AFP la Geneva (Elvetia),…

- Coronavirusul descoperit in China a ajuns in Europa, primele trei cazuri de contaminare cu acesta fiind confirmate in Franța, unul dintre pacienți fiind internat la Bordeaux, iar ceilalți doi la Paris

- Doua cazuri de infectare cu noul coronavirus chinez au fost confirmat în Franța, fiind primele de acest tip din Europa, a anunțat vineri seara ministrul francez al Sanatații, Agnès Buzyn, potrivit AFP. Este vorba de un pacient internat la Bordeaux (sud-vest) și un altul la Paris,…

- Noua ministra austriaca a Afacerilor Europene, Karoline Edtstadler, a pledat joi la Paris pentru un nou tratat instituțional european, care sa instaureze mai multa subsidiaritate, o propunere primita cu circumspecție de Franța, scrie AFP."Dorim un nou tratat pentru Europa. Acesta trebuie…

- In perioada 7-8 decembrie a avut loc la București Convenția Naționala PLUS, un eveniment care a adunat peste 1000 de participanți. In cadrul Convenției Naționale PLUS, Dacian Cioloș a fost reales președinte al Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate și au avut loc alegeri pentru desemnarea coordonatorilor…