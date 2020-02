Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat, luni, ca lumea ar trebui sa faca mai mult pentru a se pregati pentru “o eventuala pandemie” cu noul coronavirus, directorul general admițand ca epidemia are potențial...

- Ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, a declarat ca noi cazuri de infectare cu coronavirusul depistat in China la finalul anului trecut sunt „foarte posibile” in Franta si ca autoritatile sanitare sunt pregatite in cazul unei epidemii, scrie Reuters.Duminica, Varan a afirmat si ca…

- Olivier Veran, ministrul francez al Sanatatii, a declarat ca exista riscul “credibil” ca epidemia de coronavirus sa se transforma intr-o pandemie, ajungand sa se raspandeasca in intreaga lume, potrivit...

- Un pacient infectat cu noul coronavirus, care era spitalizat in Franta de la sfarsitul lunii ianuarie, un turist chinez in varsta de 80 de ani, a decedat, a anuntat, sambata, ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, informeaza AFP, preluata de...

- Franta va organiza o operatiune de ''repatriere pe cale aeriana directa'' a cetatenilor sai aflati in regiunea chineza Wuhan, unde s-a declansat epidemia cu noul coronavirus, a anuntat duminica ministrul francez al sanatatii, Agncs Buzyn, relateaza France Presse.

- Ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, a confirmat cele doua cazuri. Pacientul din Bordeaux are 48 de ani, s-a intrors din China, a trecut prin Wuhan, locul unde au aparut primele cazuri de contaminare cu coronavirus. El este spitalizat intr-un salon izolat si a intrat in contact cu…