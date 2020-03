Stiri pe aceeasi tema

- In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 51 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 38 in Italia, 4…

- 8 cetațeni romani aflați in strainatate, 7 in Italia și unul in Franța, au decedatin afara granitelor de la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și pana la acest moment. Ultimul deces a fost raportat in Italia. "In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state,…

- Numarul total al deceselor asociate COVID-19 la nivel mondial a depasit pragul de 10.000, vineri, la ora 3:30 GMT, conform celei mai recente statistici intocmite de Centrul pentru Stiinta si Ingineria Sistemelor (CSSE) al Universitatii Johns Hopkins din Statele Unite, citat de Xinhua si Kyodo. In total,…

- Bilantul epidemic a ajuns la 175 de morti in Franta si se inregistreaza in total 7.730 de cazuri, a anuntat marti seara Directia Generala de Sanatate de la Paris, anunța MEDIAFAX.Bilantul epidemiei de coronavirus este de 175 de morti in Franta si s-au inregistrat pana acum 7.730 de cazuri,…

- Bilantul mortilor epidemiei de coronavirus din Italia a crescut cu 50 intr-o singura zi, ajungand la 198, a anuntat vineri Agentia de Protectie Civila, cea mai mare crestere intr-o singura zi de la descoperirea epidemiei in urma cu doua saptamani, transmite digi24.ro.

- Bilanțul deceselor provocate de coronavirus a crescut. Autoritațile din pronvicia chineza Hubei au anunțat ca 142 de persoane au murit, sambata, din cauza infecției cu coronavirus, informeaza CNN, citat de Mediafax. Asta inseamna ca numarul total al deceselor la nivel mondial se ridica acum la 1.669.…

- Epidemia de pneumonie virala din China a ucis joi inca 43 de persoane in provincia Hubei. Dupa acest nou record zilnic, bilantul la nivel national al epidemiei provocate de noul coronavirus a ajuns la 213 de morti.

- Temutul coronavirus care face ravagii in China ar fi ajuns și in Franța. O femeie originara din orașul Wuhan, locul de unde a pornit epidemia, a publicat pe site-ul Ambasadei Franței in China ”informatii prin care pretinde ca prezinta simptome de febra si tuse”, informeaza Le Figaro. Femeia…