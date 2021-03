Coronavirus: În faţa nemulţumirilor, Angela Merkel acceptă o relaxare treptată a restricţiilor Cancelarul Angela Merkel a acceptat miercuri seara deblocarea treptata a dispozitivului anti-COVID-19 din Germania, cedand nemultumirii crescande in randul opiniei publice si propriului guvern cu sapte luni inainte de alegerile parlamentare, noteaza AFP.



Dupa mai mult de noua ore de negocieri dure, cancelarul si liderii celor 16 landuri federale ale tarii au ajuns la un acord asupra unui calendar pentru relaxarea masurilor de izolare partiala in vigoare de la sfarsitul anului trecut.



Dispozitivului anti-COVID-19 mai este in prezent acceptat numai de o treime dintre germani,

Sursa articol: agerpres.ro

