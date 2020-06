Stiri pe aceeasi tema

- Numarul noilor cazuri de coronavirus este in crestere in Europa, a avertizat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii care a atras atentia asupra starii sistemului de sanatate, aflat deja sub presiune, daca aceasta recrudescenta post-izolare nu este controlata, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Desi situatia din Europa se amelioreaza, Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat ca, pe plan global, situația se agraveaza. Peste 100.000 de noi cazuri au fost inregistrate, zilnic, in noua din ultimele 10 zile.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a constatat miercuri un "lent declin" al cazurilor de contaminare cu noul tip de coronavirus in Rusia, cu cateva saptamani inainte de un scrutin asupra reformei constitutionale dorite de presedintele rus Vladimir Putin, informeaza AFP. "Vedem un real…

- Aproximativ jumatate dintre tarile din Europa si-au relaxat restrictiile impuse pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, a informat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit DPA. Pentru a lupta impotriva pandemiei, 44 de state europene au impus restrictii partiale sau complete asupra…

- COVID-19 migreaza din Europa si pune in pericol peste un miliard de oameni. Africa ar putea deveni urmatorul epicentru al focarului de coronavirus, a avertizat Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Pe acest continent, saptamana trecuta, s-a inregistrat o creștere accentuata a cazurilor, informeaza…