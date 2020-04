Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 40% din persoanele contaminate cu noul coronavirus in Ecuador n-au respectat masura de carantina obligatorie, a declarat presedintele Lenin Moreno, care a anuntat o supraveghere tehnologica a acestor pacienti, potrivit AFP. Acestea sunt "persoane inconstiente in unele cazuri…

- Un chirurg de la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti acuza lipsa echipamentului complet de protectie, dar si a protocoalelor pe care trebuie sa le urmeze cadrele medicale care intra in sala de operatii pentru a face interventii la pacientii suspecti de Covid-19, potrivit news.ro.„In…

- 43 de teleormaneni au fost sacționați pentru nerespectarea Ordonanței Militare nr. 3 prin care nu aveau voie sa iasa din casa fara un motiv intemeiat și fara acte doveditoare. De asemenea, 6 persoane au parasit izolarea fiind de asemenea sancționate și introduse in centrul de carantina. Fortele de ordine…

- Ramona Manzat, realizatoarea rubricii turistice din Libertatea, se afla in Filipine, țara in care s-a inregistrat primul deces din afara Chinei din cauza coronavirusului din afara Chinei. De aproape trei saptamani, nu a mai fost confirmat niciun caz in țara insulara. Situația oficiala la zi in Filipine:…

- Fortele aeriene taiwaneze au ridicat de la sol duminica aparate de lupta pentru a intercepta avioane chineze care au survolat insula revendicata de Beijing ca parte a teritoriului Republicii Populare Chineze, intr-o actiune denuntata de Ministerul Apararii taiwanez drept o amenintare la adresa pacii…

- Fortele de ordine grecesti au recurs luni la gaze lacrimogene impotriva migrantilor care au declansat un protest pe insula Lesbos impotriva noii legi care inaspreste procedurile pentru azil in Grecia, relateaza agentiile AFP si EFE, citand surse locale. Circa 2.000 de migranti din tabara de la Moria…

- Militiile pro-iraniene din Irak au averizat ca „toate optiunile de retorsiune sunt pe masa” si ca vor „trimite soldatii americani inapoi in sicrie”, daca cetatenii americani nu pun presiune pe guvernul lor pentru retragerea trupelor din tara.

