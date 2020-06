Coronavirus în declin: ONU reia operațiunile de relocare a refugiaților către țări terțe ONU a anunțat joi reluarea inițiativei sale de relocare în țari terțe pentru refugiați, care a fost suspendata din martie din cauza crizei coronavirusului, întârziind relocarea a aproximativ 10.000 de refugiați, potrivit AFP.



Agențiile ONU responsabile pentru refugiați și migrație au anunțat în comun &"reluarea plecarilor pentru relocare&" pentru refugiații a caror mutare în țari terțe a fost deja aprobata.

Statul român va accepta, în perioada 2020-2021, un numar de 200 de refugiați de origine siriana gazduiți momentan provizoriu în Turcia,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

