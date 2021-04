Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria a facut alegerea controversata de a relaxa restricțiile legate de pandemia cauzata de coronavirus joi, cu trei zile înainte de alegeri și într-un moment în care mortalitatea este la cote înalte, potrivit AFP."Suntem cu siguranța în vârful celui…

- "Ideea este sa deschidem sezonul putin mai devreme – de la 1 mai (...) trebuie sa existe o predictibilitate pentru industria turismului, pentru a putea pregati pachetele specifice. Saptamana viitoare, Uniunea Europeana urmeaza sa decida asupra asa-numitelor "certificate digitale de vaccinare", iar guvernul…

- Autoritatile din Italia au inasprit duminica restrictiile in patru regiuni, din cauza cresterii numarului de infectari cu coronavirus, relateaza DPA. Regiunile Toscana, Liguria, Abruzzo si Trentino au fost incluse in asa-numitele ‘zone portocalii’ de catre Ministerul Sanatatii, ceea ce inseamna ca barurile…

- Calatorii care sosesc in Bulgaria cu avionul, pe uscat sau pe mare este necesar sa prezinte un test PCR covid-19 – incepand de la 29 ianuarie si pana la sfarsitul lui aprilie -, a anuntat Ministerul bulgar al Sanatatii, in contextul in care aceasta fosta tara comunista din Balcani incearca…

- Premierul bulgar, Boiko Borisov, a anunțat ca incepand cu 4 februarie vor fi relaxate o parte dintre restrictiile impuse pentru a tine sub control pandemia. Totuși, restaurantele și localurile care funcționeaza in spații inchise nu vor fi deschise. Potrivit autoritaților din Bulgaria, elevii de gimnaziu…

- Bulgaria va relaxa o parte dintre restrictiile impuse pentru a tine sub control pandemia incepand cu 4 februarie, desi restaurantele vor ramane in continuare inchise din cauza temerilor referitoare la noua varianta de coronavirus, au precizat sambata autoritatile, potrivit Reuters. Masurile…

- Autoritațile de la Kiev au decis sa ia o serie de masuri mai drastice in contextul gestionarii pandemiei de coronavirus. Potrivit unian.ua, incepind cu ziua de vineri in țara vecina vor fi inchise scolile, restaurantele si salile de sport. Se intimpla dupa ce au fost inregistrate peste 1 milion de infectii…

- Autoritatile sud-coreene au decis sambata sa mentina restrictiile actuale asupra vietii publice pana pe 17 ianuarie dupa o crestere a cazurilor de coronavirus in si in jurul capitalei Seul, a informat agentia sud-coreeana Yonhap, relateaza dpa. Restrictiile vor ramane la al doilea cel…