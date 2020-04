Coronavirus în China. Wuhan sărbătoreşte ieşirea din carantină cu un spectacol de lumini Autoritatile chineze au decis inchiderea totala a orasului Wuhan din provincia chineza Hubei pe 23 ianuarie. Restrictiile au fost instituite timp de 76 de zile, scrie Independent. Potrivit statisticilor, in Wuhan au fost inregistrate peste 50.000 de cazuri de infectii si peste 2.500 de decese din cauza noului coronavirus, adica aproape 80 la suta din numarul total de persoane ucise de COVID-19 din intreaga tara. Wuhan, primul focar al coronavirusului, a fost redeschis. Oamenii parasesc orasul, dupa 76 de zile VIDEO , primul focar al coronavirusului, a fost redeschis.parasesc orasul, dupa 76 de zile VIDEO Celor 11 milioane de locuitori din Wuhan li s-a permis sa calatoreasca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

