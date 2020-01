CORONAVIRUS ÎN CHINA / Un prim deces la Shanghai; 54 de MORȚI şi 323 de noi cazuri de infecţii Epidemia de pneumonie virala din China a facut un mort la Shanghai, a anuntat duminica guvernul local, fiind prima victima a coronavirusului în metropola financiara a tarii, relateaza AFP.



Victima este un barbat în vârsta de 88 de ani care avea probleme de sanatate, a precizat guvernul într-un comunicat, adaugând ca pâna acum au fost confirmate 40 de cazuri de infectii în oras. Un numar de 13 noi decese cauzate de epidemia de pneumonie virala în China au fost înregistrate în provincia Hubei, crescând… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

