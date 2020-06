Stiri pe aceeasi tema

- Retelele de supermarketuri din Australia au reintrodus vineri limite la achizitiile de hartie igienica si alte articole de uz casnic, dupa ce reizbucnirea epidemiei de coronavirus in statul Victoria a declansat un nou val de cumparaturi in cantitati mari, in vederea stocarii, informeaza Reuters, citat…

- Germania are sanse mari sa evite un al doilea val de infectari cu coronavirus, a sustinut vineri ministrul de finante Olaf Scholz, citat de Reuters. El a avertizat insa ca lipsa unui vaccin impune distantarea sociala si, daca se dovedeste necesar, masuri de testare si urmarire epidemiologica. "Traim…

- Brazilia, care a ajuns pe locul al doilea la nivel global ca focar de infectare cu noul coronavirus, dupa Statele Unite, a raportat duminica 653 de noi decese, transmite luni Reuters. Astfel, bilantul total al mortilor provocate de COVID-19 a ajuns la 22.666, conform datelor furnizate de ministerul…

- Autoritatile sanitare chineze au raportat la sfarsitul saptamanii trecute ca au confirmat sambata 17 noi cazuri de contaminare cu coronavirus in China continentala, dintre care sapte infectari se refera la persoane venite din strainatate, scrie Reuters.Citește și: VIDEO - Marcel Ciolacu a…

- Ungaria trebuie sa se pregateasca pentru un posibil al doilea val al epidemiei de coronavirus in lunile octombrie sau noiembrie, chiar daca cel mai probabil raspandirea COVID-19 va incetini pe perioada verii, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, la postul national de radio, transmite Reuters.…

- Micul oras bavarez Oberammergau nu a inregistrat inca niciun caz de COVID-19, fapt pe care pastorul sau il pune pe seama unui promisiuni facute de catre locuitorii orasului in secolul XVII-lea, noteaza Reuters. In 1633, la apogeul ciumei bubonice, locuitorii din acest mic oras alpin s-au…

- Ignorand ordinul de a ramane acasa, menit sa protejeze impotriva imbolnavirilor cu noul coronavirus, surferii iau cu asalt numeroase dintre celebrele plaje din Rio de Janeiro, in dorinta de a prinde primele valuri ale noului sezon, conform unui reportaj publicat marti de Reuters. Astfel, surferi precum…

- Cresterea numarului de cazuri importate de coronavirus in China sporeste riscul ca tara sa treaca printr-un al doilea val de contagieri, a declarat duminica Mi Feng, purtator de cuvant al Comisiei Nationale de Sanatate, informeaza Reuters. “China a inregistrat deja un total de 693 de cazuri provenite…