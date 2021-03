Stiri pe aceeasi tema

- Londra nu intentioneaza sa adauge turistii provenind din Europa pe "lista rosie" de calatorii in Marea Britanie, cu carantina obligatorie in hoteluri la sosire, a declarat marti ministrul britanic al sanatatii Matt Hancock, in contextul recrudescentei infectiilor cu COVID-19 pe continent, relateaza…

- Marea Britanie a depasit pragul de 15 milioane de persoane vaccinate impotriva COVID-19, astfel ca guvernul si-a indeplinit obiectivul de a vaccina cele mai vulnerabile categorii pana la mijlocul lunii februarie, au anuntat duminica premierul Boris Johnson si ministrul Sanatatii, Matt Hancock, relateaza…

- Ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, s-a declarat mai devreme luni „incredibil de ingrijorat” in legatura cu noua varianta, in timp ce serviciul de sanatate publica al Angliei nu a raspuns deocamdata la solicitarea de comentarii, mentioneaza Reuters. Oamenii de stiinta nu sunt 100% increzatori…

- Oamenii de stiinta nu sunt 100% increzatori ca vaccinurile anti-COVID-19 vor functiona si in cazul noii variante de coronavirus de tip nou detectate in Africa de Sud, a afirmat luni Robert Peston, editor politic al canalului ITV, citand un consilier stiintific neidentificat al guvernului britanic,…

- India a aprobat vaccinul COVID-19 dezvoltat de AstraZeneca si universitatea Oxfod, deschizand drumul pentru o uriasa campanie de imunizare in a doua cea mai mare tara din lume, relateaza sambata Reuters. Ministrul informatiei Prakash Javadekar a declarat sambata presei ca vaccinul a fost aprobat de…

- Marea Britanie a devenit miercuri prima tara din lume care a aprobat vaccinul anti-coronavirus dezvoltat de Universitatea Oxford si AstraZeneca, transmite Reuters. "Guvernul a acceptat astazi (miercuri - n.r.) recomandarea facuta de Agentia de Reglementare a Medicamentelor si a Produselor Sanitare (MHRA)…

- Autoritatile braziliene au suspendat temporar zborurile dinspre Marea Britanie si le-a interzis persoanelor care au fost in Regatul Unit in ultimele 14 zile sa intre pe teritoriul Braziliei, in contextul aparitiei unei noi tulpini a virusului care provoaca COVID-19, transmite Reuters. Intr-o nota publicata…