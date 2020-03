Stiri pe aceeasi tema

- La Senatul Romaniei, deputatul UDMR Marton Arpad Francisc a depus o propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 196 2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor. Este vizata plata utilizarii ascensorului. Obiectul propunerii…

- "In prezent, hotelurile din București au un grad de ocupare de 40% fața de 70%, in mod obișnuit. Astfel, activitatea primelor trei luni din an este compromisa. Este bine daca vom termina pe ZERO anul acesta", a spus Mohammad Murad, președintele Federației Patronatelor din Turism, unul dintre cei…

- Șoferii care-și lasa mașinile la Alba Iulia, pe locuri marcate prin indicatoare de ”parcari cu plata”, care deja au fost montate in oraș ar putea avea mici surprize de Marțișor. Potrivit reprezentanților Primariei, cel mai probabil de la 1 Martie aceștia vor primi flyere in care sunt atenționați ca…

- Indicele Dow Jones a deschis luni in scadere cu aproape 800 de puncte, echivalentul unei scaderi de 2,7%, din cauza temerilor cu privire la raspandirea epidemiei de coronavirus, relateaza Reuters. Pentru bursele europene, luni a fost cea mai slaba zi din ultimii 4 ani, anunța MEDIAFAX.Indicele…

- Coronavirusul face noi victime. De aceasta data este vorba despre 27.000 de angajați ai companiei Cathay Pacific, carora li se solicita concediu fara plata pentru 3 saptamani. Potrivit straitstimes.com, compania aeriana Cathay Pacific și-a propus sa reduca operațiunile cu 30% in urmatoarele 2 luni,…

- Si in aceasta luna, Agentia Judeteana de Ocupare si Formare in Munca pune la dispozitia vasluienilor interesati mai multe locuri de munca in diferite domenii. Sunt cautati atat lucratori cu studii medii cat si cu studii superioare. Iata lista locurilor de munca valabile: Agentia Vaslui: Denumire agent…

- Capitalizarea bursiera a Alphabet Inc, compania-mama a Google, a depasit joi pentru prima data pragul de 1.000 de miliarde de dolari, singurele companii care au reusit pana acum aceasta performanta fiind Apple, Amazon și Microsoft, transmite Reuters.Indicii bursieri principali de la New York…

- A inceput prima ediție de live "Neatza cu Razvan și Dani!" din 2020. Trebuie sa recunoaștem ca ne-au lipsit diminețile pline de haz și buna-dispoziție realizate de intreaga echipa "Neatza" care se ocupa cu multa pasiune și placere sa ne infrumusețeze viața.