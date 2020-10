Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la transporturi desfasoara miercuri o actiune nationala, in trenurile de calatori, statiile de cale ferata si aeroporturi, pentru limitarea efectelor pandemiei de Covid-19 si cresterea sigurantei calatorilor, a anuntat CFR Calatori, informeaza Agerpres."La data de 28 octombrie…

- La actiune participa politisti din cadrul structurilor de politie transporturi, sprijiniti de forte ale Jandarmeriei Romane, Politiei Locale si de reprezentanti ai CFR Calatori.Astazi, politistii de la transporturi desfasoara o actiune nationala, in trenurile de calatori, statiile de cale ferata si…

- Astazi, polițiștii de la Transporturi desfașoara o acțiune in trenurile de calatori și in stațiile de cale ferata, pentru limitarea efectelor pandemiei SARS COV-2 și creșterea siguranței calatorilor. Sub coordonarea Direcției de Poliție Transporturi, polițiștii acționeaza pentru creșterea gradului de…

- Polițiștii de la transporturi desfașoara o acțiune naționala, in trenurile de calatori, stațiile de cale ferata și aeroporturi, pentru limitarea efectelor pandemiei SARS COV-2 și creșterea siguranței calatorilor. La data de 28 octombrie 2020, sub coordonarea Direcției de Poliție Transporturi, polițiștii…

- Politistii de la transporturi, din toata tara, au actionat, in acest weekend, in peste 500 de trenuri pentru calatori si in aproape 500 de statii si triaje de cale ferata, pentru siguranta oamenilor. 8 minori lipsiti de supraveghere au fost redati familiilor sau internati in centre de plasament.In perioada…

- Ziarul Unirea Amenzi de peste 150.000 de lei pentru soferii din Alba, dupa o actiune pentru creșterea siguranței in trafic Peste 1.100 de amenzi și 69 de permise de conducere reținute, in cadrul acțiunilor de creștere a siguranței in trafic, organizata de polițiștii rutieri din județul Alba. In perioada…

- Actiune a politistilor de la economic, in localitatea Mihail Kogalniceanu. La data de 17 august a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, impreuna cu reprezentanti ai Directiei de Sanatate Publica, Inspectoratului Teritorial de Munca si Autoritatii Nationale pentru…

- ACTIUNE PENTRU MENTINEREA UNUI CLIMAT DE ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA CORESPUNZATOR Politistii vranceni actioneaza, permanent, pe raza intregului judet, pentru prevenirea faptelor antisociale, in special a celor comise cu violenta, precum si pentru mentinerea climatului de ordine si siguranta publica.…